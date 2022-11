எங்க கைய வச்சி இருக்கீங்க பாருங்க, கையை எடுங்க ரச்சிதா: சிணுங்கிய ஆண் போட்டியாளர், வைரலாகும் வீடியோ!

சென்னை: கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த 34 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

ஜிபி முத்து, சாந்தி, அசல் கோளாறு, ஷெரினா ஆகியோர் ஏற்கனவே பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர்.

இந்நிலையில், நேற்று நடந்த டாஸ்க்கில் ரச்சிதாவின் சீண்டலில் ராம் வெட்கத்தில் சிணுங்கிய வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Bigg Boss season 6 fans are anticipating who will be out this week. In this case, the funny video between Rachita and Ram is going viral.