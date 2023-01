வெளியே வந்ததும் விக்ரமன், அசீம் பத்தி ட்வீட் போட்ட ஏடிகே... இதை உள்ளே இருக்கும் போதே சொல்லிருக்கலாமே

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து கடைசி எவிக்சனாக ஏடிகே வெளியேறினார்.

இலங்கையைச் சேர்ந்த ராப் பாடகரான ஏடிகே எவிக்சனானது பிக் பாஸ் ரசிகர்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கதிர், மைனா இருவரையும் விட நன்றாக விளையாடிய ஏடிகே எவிக்சன் ஆனதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என கமெண்ட்ஸ் செய்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய ஏடிகே முதல் வேளையாக விக்ரமன், அசீம் குறித்து ட்வீட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

Bigg Boss Season 6 is hosted by actor Kamal. Bigg Boss season 6 comes to an end this week. In this case, ADK, who was in the Bigg Boss house for 98 days, was finally evicted. In this case, ADK, who left the Bigg Boss house, tweeted about Vikraman. in it, Vikraman is a true friend…. I will always cherish his friendship. I walked out with mixed emotions and never ignored him purposely.