பல லட்சங்களுடன் வெளியேறிய அமுதா, மைனா... பிக் பாஸ் கொடுத்த லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி நாளையுடன் முடிவுக்கு வரவிருப்பதால் பல எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நடந்து வருகின்றன.

விக்ரமன், ஷிவின், அசீம், கதிர், அமுதவாணன், மைனா ஆகிய 6 பேர் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதிப் பெற்றிருந்த நிலையில் கதிர், அமுதா, மைனா ஆகியோர் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

இதனையடுத்து டைட்டில் வின்னர் ரேஸில் தற்போது ஷிவின், விக்ரமன், அசீம் ஆகிய மூன்று பேர் மட்டுமே இருப்பது ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

கதிர் 3 லட்சம் ரூபாய் பண மூட்டையுடனும், அமுதவாணன் ரூ 11.75 லட்சம் பணப் பெட்டியுடனும் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறினர். அதேபோல் மைனா எதிர்பாராதவிதமாக மிட் வீக் எவிக்சனில் வெளியேற்றப்பட்டார்.

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 104th day. In this season Amudhavanan is out from the Bigg Boss house with Rs.11.75 lakh cash reward. Following this, Myna Nandhin also was evicted from the Bigg Boss house yesterday. In this case, Amudhavanan and Myna Nandhini's salary details are out now.