பிக் பாஸ்க்கு குரல் கொடுக்கும் அந்த பிரபலம்... அடேங்கப்பா சம்பளம் மட்டும் இவ்ளோவா?

சென்னை: விஜய் டிவி கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 கடந்த வாரம் தொடங்கியது.

இதில், 10 பெண் போட்டியாளர்கள், 9 ஆண் போட்டியாளர்கள், திருநங்கை ஒருவர் என மொத்தம் 20 பேர் பங்கேற்றுள்ளனர்.

பிக் பாஸ்க்கு பின்னணிக் குரல் கொடுக்கும் பிரபலம் குறித்தும், அவரது சம்பளம் பற்றியும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Actor Kamal Haasan is hosting the show Bigg Boss produced by Vijay TV. After the fifth season, the 6th season has been airing for the past week. In this case, it has been revealed who is the voice artist for Bigg Boss and how much is his salary.