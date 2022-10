பிக்பாஸ் ஜனனி ஆர்மிக்கு ஆள் சேர்க்கும் நெட்டிசன்கள்… என்னடா இது பெட்டிப் படுக்கையோட கிளம்பிட்டீங்க

சென்னை: கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 6வது சீசன் நேற்று முதல் தொடங்கியது.

மொத்தம் 20 போட்டியாளர்கள் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் நுழைந்துவிட்ட நிலையில், போட்டி இன்று காலை முதல் களைகட்ட தொடங்கிவிட்டது.

இதில், செய்தி வாசிப்பாளர் ஜனனிக்கு ரசிகர்களிடம் அதிக வரவேற்பு காணப்படுகிறது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6: யாரு ஆதாம்… அட்ராசிட்டியை தொடங்கிய ஜிபி முத்து… தலைசுற்றிப் போன கமல்!

English summary

Kamal Haasan is hosting the show Bigg Boss produced by Vijay TV. After completing 5 seasons so far, the 6th season started yesterday. In this case, Netizens have started a Twitter account called 'Janani Army' for newsreader Janani who has participated in the Bigg Boss competition.