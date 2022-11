ராபர்ட் மாஸ்டர், குயின்ஷியை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிய ஹவுஸ்மேட்ஸ்… அப்ப இந்த வாரம் எவிக்சன் இவரு தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து 7 வாரங்களாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த வாரத்திற்கான நீதிமன்றம் டாஸ்க் முடிந்துவிட்டதை அடுத்து, இதில் சரியாக விளையாடாத போட்டியாளர்களை ஹவுஸ்மேட்ஸ் தேர்வு செய்துள்ளனர்.

அதனடிப்படையில் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து யார் வெளியேறப் போகிறார் என்பதற்கான க்ளூ கிடைத்துள்ளது.

2, 3 நாட்கள் ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்ன மருத்துவர்கள்.. பிக் பாஸில் இந்த வாரம் கமல் பங்கேற்பாரா?

English summary

Today's third promo of Bigg Boss Season 6 is out. Both Robert Master and Queency went to jail. Also, Robert Master is more likely to become Eviction this week.