உம்மனாஞ்சாமி… ம்ஹூம் விக்ரமனுக்கு சாமர்த்தியம் பத்தாது... கமல் அட்வைஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த வாரம் 9ம் தேதியில் இருந்து தொடங்கியது.

சனி, ஞாயிறு இரண்டு நாட்களிலும் அகம் டிவி வழியே போட்டியாளர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் கமல்ஹாசன்.

அப்போது போட்டியாளர்களிடம் யாருக்கு அதிகம் வரவேற்பு இல்லை என ஒரு சிக்கலான போட்டியை நடத்தினார்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ஜிபி முத்துவை விட அமுதவாணனுக்கு ப்ளஸ் டேக்ஸ் அதிகம் கிடைக்க காரணம் என்ன?

English summary

Bigg Boss Season 6 has been airing on Vijay TV for the last one week. In this, for the last two days, Kamal gave an entry and discussed it with the contestants. Then Kamal advised Vikraman who was much criticized by the contestants.