ஆரம்பிக்கலாமா... பிக்பாஸ் சீசன் 6 அப்டேட் வந்தாச்சு...உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : விஜய் டிவியில் மிக பிரபலமாக ரியாலிட்டி ஷோக்களில் ஒன்று பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி. விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளிலேயே அதிக ரசிகர்களை கொண்ட நிகழ்ச்சியும், அதிகமானவர்களால் பார்க்கப்படும் நிகழ்ச்சியும் இது தான்.

2017 ம் ஆண்டு முதல் விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. 100 நாட்கள் கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியின் ஐந்தாவது கடந்த ஆண்டு நிறைவடைந்தது. கடந்த ஐந்து சீசன்களையும் நடிகர் கமல்ஹாசன் தான் தொகுத்து வழங்கினார்.

சினிமா பிரபலங்கள், சின்னத்திரை பிரபலங்கள், டிவி தொகுப்பாளர்கள், மாடலிங் துறையை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில், பிறகு நாட்டுப்புற கலைஞர்கள், யூட்யூப் பிரபலங்கள் போன்றோர்களும் போட்டியாளர்களாக களமிறக்கப்பட்டனர்.

