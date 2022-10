பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் என்ன பேசவே விடல.. எல்லாம் அவங்களால்தான்..மனம் திறந்த சாந்தி!

சென்னை : பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலிருந்து முதல் ஆளாக வெளியேறி உள்ள மெட்டி ஒலி சாந்தி, இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து மனம் திறந்து பேட்டி அளித்துள்ளார்.

பிரபலங்கள் மற்றும் மக்கள் மத்தியில் அதிகம் செல்வாக்குடன் இருக்கும் நபர்கள், இந்த பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நடக்கும் சவால்கள், சண்டை, கலகலப்பு, அழுகை உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகும் 100நாட்களும் பரவலாக பேசப்படும்.

English summary

Bigg boss Shanthi, who got evicted from Bigg Boss house, Here she opens up about many unknown things happened at the BB House