ப்பா.. பார்க்கவே கலக்கலா இருக்கே.. மேள தாளத்துடன் காரில் ஊர்வலம் வரும் பிக் பாஸ் ஷிவின்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் ப்ரோமோ வரலையே என ரசிகர்கள் மீண்டும் அந்த நேரத்துக்கு தேட ஆரம்பிப்பது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்கத்தான் செய்யும். டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் பக்கம் 24 மணி நேரத்தில் எப்போ வேண்டுமானாலும் சென்று பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் பார்த்து வந்த நிலையில், அவர்களுக்கான என்டர்டெயின்மென்ட் ரொம்பவே மிஸ் ஆகும்.

அதையெல்லாம் சரி கட்ட சீக்கிரமே பிக் பாஸ் அல்டிமேட் சீசன் 2 ஆரம்பிக்குமா என்பதை வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.

பிக் பாஸ் போட்டியாளரான விக்ரமன் ஒரு பக்கம் ரசிகர்களுடன் மாஸ் காட்டி வரும் நிலையில், இன்னொரு பக்கம் காரில் ஊர்வலமாக சென்ற ஷிவினின் வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

Bigg Boss Shivin gets a huge welcome by her fans video out now and trending in social media. Shivin done with a second runner up in Bigg Boss Tamil season 6 show upsets her fans very much.