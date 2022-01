ஸ்மார்ட்டாக கேள்வி கேட்ட அமீர்...மனம் திறந்த போட்டியாளர்கள்

சென்னை : பிக்பாசில் 50 நாட்களுக்கு பிறகு வந்தாலும், டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்று முதல் ஆளாக ஃபைனலிஸ்ட் ஆனார் அமீர். ஆரம்பத்தில் சில நாட்கள் அமைதியாக இருந்த அமீர், பிறகு நியாயமான தனது கருத்துக்களை முன் வைக்க துவங்கினார்.

மற்றவர்களை எதிர்த்து கேள்வி கேட்பதிலும், நியாயமாக பேசுவதிலும் அனைவரின் மனதிலும் இடம்பிடித்தார் அமீர். பாவனியுடன் அவர் நெருக்கம் காட்டி வருவது பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி, விவாதத்திற்கு உள்ளான போதிலும், அவரது கதையை கேட்ட பிறகு அனைவருக்கும் அமீர் மீது தனி பாசமே வந்து விட்டது.

In bigg boss tamil season 5 second promo for 100th day episode, Amir questions smart like bigg boss as who deserves to win in the final. Other housemates share their views about the title winner. Priyanka talks about Raju and Niroop talks about Priyanka.