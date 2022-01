மனசுல இடம்பிடிக்கனும்...ஃபினாலே வாரத்தில் ஓப்பனாக பேசிய ராஜு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ல் இது ஃபினாலே வாரம். 106 நாட்களைக் கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சி தற்போது 98 நாட்களை கடந்து விட்டது. இறுதி போட்டியாளர்களாக 5 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

Bigg Boss Tamil Season 5 | 10h January 2022 - Promo 2 | Raju-க்கு கிடைத்த Golden opportunity!!

ஃபைனலிஸ்டாக இருக்கும் ராஜு, பிரியங்கா, நிரூப், அமீர், பாவனி ஆகியோருக்காக இந்த வாரம் டாஸ்க்குகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இந்நிலையில் 99 வது நாளான இன்றைய எபிசோடிற்கான ப்ரோமோக்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode, Raju openly talks in golden mike letter task. Fans are attracted by his speech and said that they want Raju to win the title.