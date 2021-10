தயவு செஞ்சு படிக்க மட்டும் வைங்க.. ஒட்டுமொத்த திருநங்கைகளின் குரலாய் ஒலித்த நமிதா மாரிமுத்து!

சென்னை: ஒவ்வொரு திருநங்கை வாழ்விலும் எந்தளவுக்கு சோகமும் துயரமும் இருக்கும் என்பதை உலகிற்கே பிக் பாஸ் ஷோ மூலம் உரக்க சொல்லி உள்ளார் நமிதா மாரிமுத்து.

சர்வதேச அளவில் அழகி பட்டங்களை வென்ற நமிதா மாரிமுத்துவின் உடல் முழுக்க இருக்கும் ரணங்களும் காயங்களும் அவரது ஒவ்வொரு சொல்லில் இருந்தும் உதிர்ந்து விழுகின்றன.

ஆணாக இருந்த ஒருவர் பெண்ணாக மாறும் போது பெற்றவர்களே ஏற்றுக் கொள்ள மறுக்கும் உண்மையையும் தனது பெற்றோர்களால் தான் பட்ட துயரத்தையும் கூறி ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களையும் அழ வைத்துள்ளார் நமிதா மாரிமுத்து.

English summary

Bigg Boss Tamil 5 contestant Transgender Namitha Marimuthu story melts every hearts and She brilliantly use the stage for to represent on behalf of whole LGBT community.