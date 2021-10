கூட்டத்துல காணாம போனவங்க பட்டியல்.. நிச்சயம் இன்னைக்கு தரமான சம்பவம் இருக்கும் போல.. புரமோ 2!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 12ம் நாளான இன்றைய 2வது புரமோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த இரு வாரங்களாக கதை சொல்லட்டுமா டாஸ்க் போட்டு போட்டியாளர்கள் பற்றிய அறிமுகத்திற்கே செலவு செய்த நிலையில், போட்டியாளர்களுக்குள் சண்டையை மூட்டி விடும் படலம் விஜயதசமி பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று அரங்கேறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பேஸ்மென்ட் ஜெயிலுக்குள் முதல் ஆளாக போக போறவங்க யார் என்பதை காணவும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil 5 Day 12 Promo 2 out now. Bigg Boss contestants mention two worst performance contestant in today episode will make some arguments in the house very soon.