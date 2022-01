சிபி ரூ. 12 லட்சம் பெட்டியை தூக்க ரியல் காரணம் இதுதானா? 3வது புரமோவால் வெளியான ரகசியம்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ரூ. 12 லட்சம் பெட்டியுடன் ரன் ஆகி உள்ளார் சிபி புவன சந்திரன்.

Bigg Boss வீட்டை விட்டு வெளியேறிய CIBY | Ciby Walkout with 12 Lakhs | Ciby, Amir, Bigg Boss 5 Tamil

ரூ. 11 லட்சம் பெட்டி வரும் போது அமீர் அதை எடுக்கப் போவதாக சொல்லி சிபியை பிராங்க் பண்ண நிலையில், ரூ. 12 லட்சம் வந்த உடன் சிபி அதை எடுத்துக் கொண்டு கிளம்பி உள்ளார்.

சிபியின் இந்த மூவை ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். மற்றவர்களுக்கு இந்த கேமை சரியாக விளையாட தெரியவில்லை என்றும் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Ciby opens up to everyone he will take the Prize money suitcase worth Rs 12 Lakhs and all other housemates gets shocked by his smart move.