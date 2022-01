நிரூப் பேசியதை கேட்டு கண்கலங்கிய பிரியங்கா...அப்படி என்ன சொன்னார் ?

சென்னை : பிக்பாஸில் வழக்கமாக ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த வாரத்தில் நடக்கும் பிரச்சனைகள், போட்டியாளர்கள் இடையே நடக்கும் மோதல்கள் பற்றி கமல் பேசி, விசாரிப்பார். ஆனால் இது இறுதி வாரம் என்பதால் ஃபைனலுக்கு செல்ல போகிறார் யார் என்பதை அறிவித்தார் கமல்.

Niroop Vera Level Strategy in BIGG BOSS TAMIL | Niroop in FINALS Top 5

வழக்கமாக எவிக்டாகி சென்ற போடட்டியாளர்கள் வீட்டிற்குள் விருந்தினர்களாக வந்து, போட்டியாளர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைப்பார்கள். ஆனால் இந்த முறை அப்படி நடக்காததால், போட்டியாளர்களின் மனஅழுத்ததத்தை போக்கும் வகையில் கமலே டாஸ்க் கொடுத்துள்ளார்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for day 98, Priyanka thanked Thamarai for her love and carrying. But Thamarai said sorry to Priyanka. Then Niroop come and told to Priyanka that he wanted to have good friend like Priyanka.Because of this words Priyanka felt emotional.