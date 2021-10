பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ன் முதல் எலிமினேஷன் இவர் தானா? ரெட் ஸோனில் இருப்பவர்கள் யார் யார்?

சென்னை: 18 போட்டியாளர்களுடன் கடந்த அக்டோபர் 3ம் தேதி தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 5ன் முதல் வாரத்தில் எலிமினேஷன் கடந்த முறை போல நடைபெறவில்லை என்றாலும், வீட்டில் இருந்து நமீதா மாரிமுத்து தவிர்க்க முடியாத காரணமாக (அப்படின்னு சொல்றாங்க) அவராகவே வெளியேறி விட்டார்.

இந்த வாரத்திற்கான எவிக்‌ஷன் படலம் நேற்று சிறப்பாக பிக் பாஸ் கொளுத்திப் போட அட்டகாசமாக அரங்கேறியது.

இதில், மக்களின் வாக்குகளை குறைவாக பெற்று யார் வெளியேற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பது குறித்து இங்கே அலசுவோம்.

இந்த வாரம் யாரு எவிக்சன் … கொளுத்திப்போட்ட பிக் பாஸ்… ஷாக்கிங் ப்ரோமோ !

English summary

Nadia Chang or Chinna Ponnu may get eliminated from the house of Bigg Boss Tamil Season 5 this week and few other contestants are also in danger zone details are here.