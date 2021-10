ஸ்லீவ்லெஸ் உடையில் திணறவிட்ட பிக் பாஸ் சுருதி.. அவரோட கழுத்தில் இருக்கும் செயினை கவனிச்சீங்களா?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 தொடங்கி இரண்டாவது வாரத்தில் வெற்றிகரமாக அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.

மாடல் அழகியான சுருதியின் கதையை கேட்டு ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோதே ரேம்ப்வாக் செய்து அசத்திய சுருதி நேற்றைய எபிசோடில் அணிந்திருந்த ஸ்லீவ்லெஸ் உடை பற்றியும் அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த செயின் குறித்தும் தான் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரே பேச்சாக உள்ளது.

English summary

Bigg Boss Tamil 5 season hot model contestant and dusky queen Suruthi Periyasamy stuns everyone in her sleeveless costume and clearly reveals her S dollar chain becomes the talk of the town.