இந்த வாரம் டேஞ்சர் ஜோனில் இருப்பது யார் தெரியுமா? ஒருவேளை பணப்பெட்டியை அவங்க எடுத்துட்டா சேஃப்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் குறைவான ஓட்டுக்களுடம் கடைசி இடத்தில் இருப்பது யார் என்கிற அன் அஃபிஷியல் பட்டியல் வெளியாகி ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கடந்த வாரம் டாப் 3ல் நிரூப் இருந்த இடத்தில் தற்போது சிபி அந்த இடத்தை பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெறும் 3 லட்சம் தானா...பெட்டி கொண்டு வந்தவர் சம்பளத்தை விட குறைவா இருக்கே

டேஞ்சர் ஜோனில் யார் இருக்கிறார். இந்த வாரம் பணப்பெட்டியை தூக்காமல் இருந்தார் யார் எவிக்ட் ஆவார் என்கிற ஒட்டுமொத்த கணிப்புகளையும் இங்கே பார்ப்போம்.

English summary

Bigg Boss Tamil 5 un official polling results says This week Niroop and Thamarai will be in danger zone. Either Niroop or Thamarai will expected to take the Money Suit case.