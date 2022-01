பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 டைட்டில் வின்னர் ராஜு... டிராபியுடன் செல்ஃபி...தீயாய் பரவும் போட்டோ

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் ஃபைனல்ஸ் இன்று நடைபெற உள்ளது. மாலை 6.30 மணிக்கு துவங்கி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இதனால் டைட்டிலை வெல்ல போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. நொடிக்கு நொடி மக்களின் ஓட்டு நிலவரம் மாறி வருவதால் டைட்டில் வின்னர் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

கடந்த சீசன் டைட்டில் வின்னரான ஆரி, இன்று நடக்கும் ஃபினாலேவில் பங்கேற்கவில்லை எனவும், விஜய் டிவி தனக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை எனவும் பகிரங்கமாக ட்விட்டரில் கூறி இருந்தார். முக்கிய போட்டியாளரான பிரியங்காவும் காலில் வலி என வீட்டில் இருந்து வெளியேறி விட்டதால் அவரும் ஃபைனலில் பங்கேற்பாரா என பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டது.

Raju becomes the bigg boss 5 tamil title. His latest selfie with trophy spreads on internet as wildfire. fans shocked on this pic leaked. asked that how vijay tv to allow this.