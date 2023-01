Bigg Boss Tamil 6: அப்புறம் என்னப்பா ஷிவின் தான் டைட்டில் வின்னர்னு சொல்லிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் சேவ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இன்னும் இரு வாரங்களுடன் நிறைவடைய உள்ளது. 90 நாட்களை ஷோ வெற்றிகரமாக கடந்துள்ள நிலையில், இந்த 6வது சீசனில் டைட்டிலை ஷிவின் தான் வெல்லப் போகிறார் என இப்போதே ரசிகர்கள் கெஸ் பண்ண ஆரம்பித்து விட்டனர்.

இந்த வாரம் அதிரடியாக ஷிவின் வெளியேற்றப்பட்டதாக வதந்திகள் பரவியதுமே ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் ஷாக் ஆனார்கள், ஆனால் வேடிக்கை என்னவென்றால் இந்த வாரம் முதல் நபராக சேவ் ஆனதே ஷிவின் தான்.

விக்ரமன், கதிரவன் உள்ளிட்ட போட்டியாளர்களுக்கு முன்னதாக ஷிவின் அதிக ஓட்டுக்களுடன் சேவ் ஆன நிலையில், இந்த சீசன் டைட்டில் வின்னர் அவர் தான் என கணிக்கப்படுகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: After Shivin first saved this week fans confirms she will win the Bigg Boss Title this season. Shivin many times saved first before Vikraman and Azeem in this season and she will play the game very well also and grabs many fans hearts.