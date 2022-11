என் அண்ணனுக்கு ஓட்டுப் போடுங்க ப்ளீஸ்.. பிக் பாஸ் மணிகண்டனுக்காக ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கோரிக்கை!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6ல் மணிகண்டன் போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளார். அவருக்காக அவரது தங்கை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஓட்டுக் கேட்டு போட்ட ட்வீட் ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

எங்க அண்ணன்.. எங்க அண்ணன் என சிவகார்த்திகேயனின் நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை படத்தில் வெறும் வாய் வார்த்தைக்காக மட்டும் அவர் பாடி ஆடவில்லை. உண்மையிலேயே அண்ணன் மேல் ஐஸுக்கு இவ்வளவு பாசமா என ரசிகர்கள் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இப்படியொரு ட்வீட் போடுவீங்கன்னு கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை என பிக் பாஸ் மணிகண்டன் ரசிகர்களே வியப்பில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Aishwarya Rajesh campaign for her brother Manikandan.Popular Tamil Actress Aishwarya Rajesh asks her fans to put vote and save her brother Manikandan who is in the nomination list this week.