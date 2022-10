பிக் பாஸ்: குயின்ஸியிடம் அத்துமீறிய அசல் கோளார்.. நிவாஷினியிடம் நீச்சல் குளத்தில் வேறலெவல் கடலை!

சென்னை: இந்த சீசன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஏகப்பட்ட அழகான சின்ன பாப்பாக்கள் எல்லாம் இருக்கு, எதையாவது கரெக்ட் செய்து விடலாம் என்கிற நோக்கத்துடனே சுற்றுகிறாரா அசல் கோளார்? என்கிற கேள்வியை இன்றைய எபிசோடு பார்த்த பிறகு பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே குயின்ஸி மீது ஒரு கண் வைத்து வந்த அசல் கோளார், இன்றைய ஷோவில் விக்ரமுடன் அவர் பேசும் போது அவரது கையை சீண்டியபடி செய்த செயலை ரசிகர்கள் வீடியோ க்ளிப்பாக எடுத்துப் போட்டு கண்டித்து வருகின்றனர்.

மேலும், எபிசோடு இறுதியில் சிங்கப்பூர் மாடல் அழகி நிவாஷினியிடம் நீச்சல் குளம் அருகே படுத்துக் கொண்டு கடலை போட்ட காட்சிகள் பிக் பாஸ் ரசிகர்களின் முகங்களை சுழிக்க வைத்து விட்டதாக திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

ஸ்கெட்ச் தனலட்சுமிக்கு இல்லை போல.. ஜிபி முத்துவுக்கா? இப்பவே காய்ச்சல்னு படுக்க வச்சிட்டாங்க!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: Gana Singer Asal Kolar crossing the limits with model actress Queency and he also try to correct Singapore model actress Nivashini buzz started in social media after they watched the Sunday episode.