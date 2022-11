பிக் பாஸ்: அப்போ அண்ணான்னு கூப்ட வேண்டாம்னு சொன்ன அசீம்.. இப்போ ஜனனியிடம் எப்படி எகிறுறாரு பாருங்க!

சென்னை: யாரைப் பார்த்து லூசுன்னு சொல்ற என ஜனனியிடம் அசீம் அடிக்க வருவது போல மீண்டும் பழைய பன்னீர் செல்வமாக மாறி எகிறும் காட்சிகளை பார்த்த ரசிகர்கள் கமெண்ட்டுகளை போட்டு கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அசீம் இந்த வாரம் கேப்டனாக இருந்தாலும், அவரால் தான் வீட்டில் சண்டையே வருது, கேப்டன் அப்புறம் எப்படி அடுத்தவர் சண்டையை தடுப்பார் என விளாசி வருகின்றனர்.

சில நாட்களுக்கு முன்னர் தான் அண்ணான்னு கூப்பிடாத அசீம்னு கூப்பிடுன்னு சொன்னவரு இப்போ அசீம்னு கூப்டக் கூடாதுன்னு எப்படி சொல்லுறாரு பாருங்க என ஏகப்பட்ட ட்ரோல்கள் 2வது ப்ரோமோவுக்கு கீழ் குவிந்து வருவதை இங்கே பார்க்கலாம் வாங்க..

அடிதடிக்காக புதிய டாஸ்க்..பழங்குடிகள்-ஏலியன்கள்..கடும் மோதலை சந்திக்கபோகும் பிக்பாஸ் போட்டியாளர்கள்

Bigg Boss Tamil 6: Azeem and Janany fight at the Alien and Tribal task. Azeem thrashed Janany for saying him loose in this task and he also told, don't call me Azeem hereafter shocks fans.