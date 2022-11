அமுதவாணனை அடித்த மணிகண்டன்.. பிக் பாஸ் வீட்டில் வெடித்தது அடுத்த சண்டை.. இந்த வாரம் களைகட்டுது!

சென்னை: இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த சீசன் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி போர்க்களமாகவே மாறி வருகிறது.

யார் டஃப் போட்டியாளர், யாருக்கு அதிக ரசிகர்கள் இருக்காங்க, யாரு ஃபேர் பிளே விளையாடுறாங்கன்னு கெஸ் பண்ணவே முடியாத படி செம ட்விஸ்ட்டாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

அடித்து பிடுங்கும் டாஸ்க்கில் ஏகப்பட்ட அடிகளும், மிதிகளும் போட்டியாளர்களுக்கு விழுந்து வரும் நிலையில், மணிகண்டன் vs அமுதவாணன் சண்டை அரங்கேறி இருக்கிறது.

அசீம் டிஸ்சார்ஜ்... மணிகண்டன் அட்மிட்… பிக் பாஸ் ரசிகர்களிடம் சிக்கிய அடுத்த அமிதாப் மாமா!

English summary

Bigg Boss Tamil 6 Day 33 Promo 1 out now: Manikandan fight with Amuthavanan in this promo shocks Bigg Boss fans. Some people supports Amuthavanan and some fans supports Manikandan for this act.