Bigg Boss Tamil 6: இனிமே நாங்க மிக்சர் இல்லை.. அசீமை அலேக்கா தூக்கிய பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீடு இந்த வாரம் ராஜவம்சமும் அருங்காட்சியமுமாக மாறுகிறது. கடந்த வாரம் ஸ்வீட் டாஸ்க் கொடுத்தே தனலட்சுமிக்கு திருட்டுப் பழி சுமத்திட்டாங்க என கதறி அழுதார்.

இந்த வாரம் கோமாளி படத்தில் வருவது போல அருங்காட்சியகத்தில் இருந்து ராஜ வம்சத்து பொக்கிஷத்தை யார் திருடப் போகிறார்கள். ராஜ வம்சத்தினர் எப்படி பாதுகாத்து வைக்கப் போறாங்கன்னு ஒரு பெரிய பிரளயமே காத்துட்டு இருக்கு.

தற்போது வெளியான 2வது ப்ரோமிவில் ஹைலைட்டே என்னன்னா? இதையெல்லாம் படிக்கும் அசீமை ராம், குயின்ஸி உள்ளிட்ட மிக்சர் பார்ட்டிகள் ஓடி வந்து அலேக்காக தூக்குவது தான்.

அடேங்கப்பா பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய மகேஸ்வரிக்கு இவ்வளவு சம்பளமா? வாழ்வு தான் போங்க!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Day 37 Second Promo out with lots of fun and sportive from the housemates. Many Mixture contestants come into nomination this time, so they try to put their hardwork in this week.