இதை மட்டும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க.. பிக் பாஸிடம் கெஞ்சிக் கேட்ட தனா.. என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் தனலட்சுமி பண்ண தில்லாலங்கடி வேலைக்கும் தேவையில்லாமல் போட்ட சண்டைக்கும் அவருக்கு ரெட் கார்டு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கை வழக்கம் போல எழுந்துள்ளது.

அசீமுக்கே ரெட் கார்டு கொடுக்காமல் நல்லவராக மாற்றி உள்ள பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி நிச்சயம் தனாவை காப்பாற்றத்தான் செய்யும் என்றும் நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இதை டெலிகாஸ்ட் பண்ணாதீங்க என பிக் பாஸிடம் தனா வைத்த கோரிக்கை வீடியோ டிரெண்டாகி வருகிறது.

நாடு மாதிரியே பிக் பாஸ் வீட்டிலும்.. பதுக்கலும், சுரண்டலும் ஆரம்பிச்சிடுச்சு.. கமல் கவலை!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Dhanalakshmi asks sorry to Bigg Boss and feels for her walk out loose talks. She also asked Bigg Boss don't telecast this please in front of camera but the visuals telecasted in 24 hrs streaming in Disney plus Hotstar.