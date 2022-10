Bigg Boss Tamil 6 Eviction: இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் இந்த வாரம் கன்ஃபார்மா வெளியே போவாங்க.. யாரு?

பெங்களூரு : கன்னட படங்களில் நாயகியாக அறிமுகமாகி தற்போது கேரக்டர் ரோல்களில் நடித்து வரும் நடிகைக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அவர் காவல்நிலையத்தில் அளித்த புகாரையடுத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதனிடையே அவரின் உறவினரும் மேக்கப் ஆர்ட்டிஸ்டாகவும் இருந்த நபரை இந்த விவகாரத்தில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

