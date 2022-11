Bigg Boss Tamil 6: ஜட்ஜம்மா இது நியாயமா.. நீங்களே சிரிச்சிட்டு.. மத்தவங்கள வெளியே போக சொல்றீங்களே!

சென்னை: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீடு நீதிமன்றமாக மாறி உள்ள நிலையில், உருப்படியான வழக்குகள் ஏதும் தொடரப்படாமல் உப்புக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத வழக்குகள் தொடரப்பட்டு ஹவுஸ்மேட்களையே சிரிப்புக்குள்ளாக்கி இருப்பதெல்லாம் வேறலெவல் காமெடி.

முதல் வழக்கிலேயே நீதிபதியாக நினைத்து மொக்கை வாங்கிய தனலட்சுமி ஒரு வழியாக ராம் வழக்கில் நீதிபதியாக மாறிவிட்டார்.

ஆனால், அவரே சிரித்து விட்டு, பின்னர், யாராவது சிரித்தால் வெளியேற வேண்டும் என சொல்வதெல்லாம் நியாயமா என 3வது ப்ரோமோவை பார்த்து பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

என்ன பத்தி பேச உனக்கு தகுதியே இல்லை..ராமை அசிங்கப்படுத்திய அசீம்.. சூடுபிடிக்கும் பிக் பாஸ் வீடு!

English summary

Bigg Boss Tamil 6 fans trolls Dhanalakshmi's order after she smiled in Ram case. Except ADK and Ayesha everybody in the house laughed after hearing about the Ram's case.