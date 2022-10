உலகமகா நடிப்புடா சாமி.. தலையில் அடியே படல.. சீரியல் சீனையெல்லாம் போட்டு ஷெரினை கலாய்க்கிறாங்க!

சென்னை: நீயும் பொம்மை.. நானும் பொம்மை டாஸ்க் கொடுத்து இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டையே போர்க் களமாக மாற்றி உள்ளனர். போதாக் குறைக்கு சோஷியல் மீடியாவையே விவாத களமாகவும் மாற்றி உள்ளனர்.

ஷெரினா கீழே விழுந்து தலையில் அடிபட்டு விட்டதாக கூறியதும் ஆண் போட்டியாளர்கள் அடித்து பிடித்து ஷெரினாவை காப்பாற்ற போட்ட சீன்களையும் ஷெரினா முதலில் தரையிலேயே விழ வில்லை அவருக்கு அடியே படவில்லை எல்லாமே டிராமா என்றும் நெட்டிசன்கள் வீடியோக்களாக ஷேர் செய்து பிரித்து மேய்ந்து வருகின்றனர்.

மேலும், ஓவியாவை போல தனலட்சுமி அத்தனை எதிர்ப்புகளையும் சோலோவாக சமாளித்து வருகிறார் என்றும் மங்காத்தா மியூசிக் எல்லாம் போட்டு தனலட்சுமிக்கு ஆதரவு பெருகி வருகிறது.

வெங்காயம் சாப்பிடும் சேலஞ்ச்.. இன்னா வெட்டு வெட்டறாரு மணிகண்டன்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6 fans trolls Sherina with trending serial video. They told she fake the injury incident and praising Vikraman to found her head didn't hit the floor and also they supports Dhanalakshmi in this incident.