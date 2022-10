பக்கா ஸ்கெட்ச்.. பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு அதிரடியாக வெளியேறுகிறாரா ஜிபி முத்து? அவரே சொன்ன விஷயம்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6ஐ ரசிகர்கள் அதிகம் பார்க்க காரணமே ஜிபி முத்து தான். இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து ஜிபி முத்து அதிரடியாக வெளியேறப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஏற்கனவே உடல் நலக்குறைவு காரணமாக காய்ச்சல் உள்ளிட்ட அவதிகளை சந்தித்து வந்தார் ஜிபி முத்து.

இந்நிலையில், தொடர்ந்து வீட்டுக்குப் போகப் போறேன் என அவர் புலம்பி வருவதை பார்த்ததும், பிக் பாஸ் டீம் போட்ட ஸ்கெட்சா இது என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் சீசன் 6..யாருக்கு அதிகம் சம்பளம்...யாருக்கு கம்மி..முழுவிவரம் இதோ!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: GP Muthu feeling sad and plans to walk out from the house buzz trending in social media. He also requested co contestants to nominate him and send out from the show.