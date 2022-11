பட்டு பட்டுன்னு பேசாம கொஞ்சம் யோசி.. தனலட்சுமி குணத்தை மாற்ற அட்வைஸ் கொடுக்கும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் அடுத்த சண்டையையும் தனலட்சுமியை வைத்தே நடத்தி வருகிறார் பிக் பாஸ். இரவு நேரத்தில் அசீம் உடன் அவருக்கு நடந்த சண்டையை மேலும் முடுக்கி விட அடுத்த டாஸ்க்கை கொடுத்துள்ளார்.

தனலட்சுமி எந்த குணத்தை மாற்றிக் கொண்டால் மேம்பட முடியும் என்கிற டாஸ்க்கில் மற்ற ஹவுஸ்மேட்கள் அவரை வச்சு செய்த புரமோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இதே போல அத்தனை ஹவுஸ்மேட்களுக்கும் இருந்தால் வீடே ரணகளமாகி விடுமே சரியான சண்டை மூட்டி பிக் பாஸ் என ரசிகர்கள் கமெண்ட் போட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6 housemates advice to Dhanalakshmi to change his attitude scenes out now in Promo 2. It will definitely stirs Dhanalakshmi's ego and lead for a new fight for this week also.