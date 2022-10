பிக் பாஸ்: அச்சச்சோ ஜனனியை அழ வைச்சிட்டாங்களே.. சோக கதை டாஸ்க்கிலும் கண்ணீரை வைத்து டிஆர்பி எகிறுதே!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6லும் கடந்து வந்த பாதை என சொந்தக் கதையையும் சோக கதையையும் சொல்ல வைக்காதீங்க என ரசிகர்கள் போட்ட கமெண்ட் பிக் பாஸ் டீமுக்கு கேட்டு விட்டது போலத் தான் தெரிகிறது.

முதல் புரமோவில் அசீமை பேச விடாமல் அழ வைத்த ஹவுஸ்மேட்ஸ், இரண்டாவது புரமோவில் ஜனனியையும் ஆஃப் செய்து தேம்பி அழ வைத்து விட்டனர்.

இந்த டாஸ்க்கில் ஒருத்தரும் உருப்படியா சோகக் கதை சொல்லாமல், வெளியே வந்து இப்படி அழத்தான் போறாங்களா? என்கிற கேள்வியும் நிம்மதியும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

எனக்கும் மரியாதை இல்லாமல் பேசினால் பிடிக்காது… பிக் பாஸ் வீட்டில் பரபரப்பு… யாரைச் சொல்கிறார் கமல்?

English summary

Bigg Boss Tamil 6 Day 9 Promo 2 out now. Janani also can't complete her sad story due to housemates like Dhanalakshmi and Vikraman gives red light to her story. After Janani come out from the confession room cried loudly in front of the housemates.