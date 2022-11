Bigg Boss Tamil 6: அசீமின் ஆணவத்தை அடக்கிய கமல்.. முதலில் மட்டுமல்ல டாப் 3 இடத்திலும் அசீம் இல்லை!

சென்னை: முடி குறித்த அசிங்கமான வார்த்தையை பேசிய ஏடிகே கூட உடனடியாக அதற்கு மன்னிப்பு கேட்டு விட்டார்.

ஆனால், அப்பவும் விக்ரமன், ஏடிகே பிரச்சனையையே பெரிதாக்க துடித்துக் கொண்டிருந்த அசீமுக்கு கடைசியில் பெரிய ஆப்பாக அடித்து அவரது ஆணவத்தை அடக்கி விட்டார் கமல்ஹாசன்.

எப்போதுமே முதலில் சேவ் ஆகிவிடும் அசீம் சனிக்கிழமை எபிசோடில் சேவ் ஆகவே இல்லை.

சிறுநீர் கேட்ட ரச்சிதா.. விழுந்து விழுந்து சிரித்த கமல்.. ராபர்ட் மாஸ்டரோட மானமே போச்சு!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Kamal Haasan epic punch to Azeem for his bad behaviour this week. Kathir saved first, Queency saved second and Ayesha saved third and Azeem cried a lot after Saturday episode over.