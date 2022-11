Bigg Boss Tamil 6: என்ன எல்லாமே சரியான மிக்சர் பைத்தியங்களா இருக்காங்களே.. ஆடிப்போன கமல்ஹாசன்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து கொண்டு நோகாம நொங்கு திங்கிறது, மிக்சர் பார்ட்டி என போட்டியாளர்களுக்கு ரசிகர்கள் பெயர்களை வைத்து ட்ரோல் செய்வது வழக்கம்.

இந்த முறை அந்த ட்ரோல்களை டைரக்ட்டாக கமல்ஹாசனே நிகழ்ச்சியில் செய்வது நல்ல சுவாரஸ்யத்தை கொடுத்து வருகிறது.

4வது மற்றும் 5வது சீசனில் இருந்ததை போல இல்லாமல் சும்மா ரவுண்டு கட்டி விளையாடி வருகிறார் கமல்ஹாசன். போட்டியாளர்களின் கேமை விட ஹோஸ்ட்டின் கேம் சிறப்பு.

நான் வீட்டுக்குப் போறேன்னு அழுது அடம்பிடித்த ஆயிஷா.. மலையாளத்தில் கமல் எவிக்ட் பண்ணது யாரை தெரியுமா?

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Kamal Haasan gives mixture eating task to housemates. Nivashini got more mixture in her plate. But Kamal Haasan slams Vj Kathivan and Ram Ramasamy for eating mixture in this game.