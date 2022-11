சொந்த காசுல சூன்யம் வச்சிக்கிட்ட அமுதவாணன்.. அடேங்கப்பா கமல் என்னம்மா சிரிக்கிறாரு!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 வெற்றிகரமாக 26 நாட்களை கடந்துள்ள நிலையில் 27வது நாள் 2வது ப்ரோமோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

இந்த புரமோவில் அமுதவாணனை பார்த்ததுமே பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் பயங்கரமாக அப்செட் ஆகிவிட்டனர். கடந்த சீசன் ராஜு ஜெயமோகன் போல இந்த சீசன் அமுதவாணனுக்கு டைட்டில் எங்கே தூக்கிக் கொடுத்து விட போகிறார்களோ என்கிற அச்சமே ஏகப்பட்ட ரசிகர்களின் அடிமனதில் எழுந்துள்ளது.

ஆனால், கமல்ஹாசன் அப்படி குழந்தை போல சிரிக்கும் காட்சிகள் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன.

English summary

Bigg Boss Tamil 6 Day 27 Promo 2 out now. Kamal Haasan laughed so cutely after heard about Amudhavanan funny jail story but Bigg Boss fans not interested in that promo due to no blasts scenes.