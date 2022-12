ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டு.. அசீமுக்கு அறிவே இல்லை என விளாசிய கமல்.. தரமான சம்பவம்!

சென்னை: இந்த வாரம் அசீம் அட்டகத்தியா? விக்ரமன் அட்டகத்தியா என சோஷியல் மீடியாவில் மிகப்பெரிய சண்டையே வெடித்தது.

அசீம் அமுதவாணனை அடித்தாரா? இல்லையா? என்பதற்கு குறும்படம் எல்லாம் போட்டுக் காட்டாமல் தேவையில்லாமல் அசீம் தலையிட்டு மோசமாக பேசியதே தவறு தான் என கமல் வெளுத்து வாங்கி விட்டார்.

நானும் கோபத்துடன் ரெட் கார்டு தூக்கி அடித்தால், எனக்கும் அசீமுக்கும் எந்தவொரு வித்தியாசமும் இல்லை என ஆங்கருக்கே ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லி அசீமுக்கு இன்னும் ரெட் கார்டு கொடுக்க ஆர்டர் கொடுக்கலைங்க என கமல் சேஃப் கேம் ஆடிவிட்டார்.

அட்டக் கத்தி அசீம், காமெடி பீஸ் மைனா நந்தினி… Simply Wasted என பங்கமாக கலாய்த்த பிக் பாஸ்!

