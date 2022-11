Bigg Boss Tamil 6: ஓப்பன் நாமினேஷன் என்றதும் பூசி மெழுகிட்டீங்களா.. ஹவுஸ்மேட்ஸை விளாசிய கமல்!

சென்னை: இந்த வாரம் ஓப்பன் நாமினேஷன் எப்படி காரசாரமாக இருந்ததா? என கமல் கேட்டதும், நான் வந்தது எல்லாம் ரொம்ப அன்ஃபேர் என ராம் பேசும் காட்சிகளுடன் இன்றைய 3வது ப்ரமோ பட்டைய கிளப்புகிறது.

உடம்பு முடியவில்லை என்றால் கூட லேசான இருமல் தான் பாஸ், பிக் பாஸுக்கு எல்லாம் லீவு போட மாட்டேன் என அதிரடியாக ஆஜர் ஆன கமல், ஹவுஸ்மேட்ஸ்களயும் விளாசித் தள்ளி உள்ளார்.

கோப்பை கழுவாதது, நீதிபதிகளாக இருந்து சிரித்துக் கெடுத்தது, மொழி பிரச்சனை என பல விஷயங்கள் இந்த எபிசோடில் அலசப்பட்டுள்ளதாக உளவுச் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.

வழக்குடன் வந்த கமல்..குற்றவாளி யார்? சேஃப்பா விளையாடும் போட்டியாளர்.. தரமான சம்பவம் லோடிங்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Kamal Haasan slams housemates for playing safe in open nomination. Azeem and Vikraman openly talks about this week open nomination is just a safe game only in front of Kamal Haasan.