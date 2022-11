தனலட்சுமியை அப்படி தள்ளிவிட்ட மணிகண்டன்.. ’போடா டேய்’ என ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அண்ணனை திட்டிய தனா!

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையான ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் பெயரை எந்தளவுக்கு டேமேஜ் செய்ய முடியுமோ அந்தளவுக்கு டேமேஜ் செய்து வருகிறார் அவரது அண்ணன் மணிகண்டன்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததில் இருந்தே தேவையற்ற சண்டையை பிடிவாதமாக போட்டு வருகிறார். விக்ரமனுக்கு எதிரான மனநிலையை கொண்டிருக்கும் மணிகண்டன் கடந்த வார இறுதியில் கமலிடம் சரியாக வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டார்.

தனலட்சுமியை தள்ளி விட்டு அவர் கையில் இருந்த ஷீட்டை பறித்துக் கொண்ட மணிகண்டனை போடா டேய் என தனலட்சுமி அசிங்கமாக திட்டிய காட்சிகள் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளன.

மோசமான போட்டியாளர்..சும்மா சீன் போடுறாரு..முகத்திற்கு நேரா ராமை கலாய்த்த தனலட்சுமி!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Manikandan fights with Dhanalakshmi and she scolded Aishwarya Rajesh Brother strongly for his act. Azeem and Amuthavanan try to solve the fight in yesterday episode.