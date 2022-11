ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஓட்டுப் போட சொல்லியும் மணி நிலைமை இப்படி ஆகிடுச்சே.. கடைசி நேர ட்விஸ்ட்!

சென்னை: இந்த வாரம் நடைபெற்ற ஓப்பன் நாமினேஷனில் ஸ்ட்ராங் போட்டியாளர் மணிகண்டன் ஒரு முறையாவது நாமினேஷனில் வரட்டும் என நினைத்து அவரை நாமினேட் செய்கிறோம் என ஜோக்காக ஆரம்பித்த விஷயம் அவரை கடைசியில் எங்க கொண்டு வந்து இருக்குன்னு அவரே பார்த்து புரிந்து கொண்டிருப்பார்.

எதற்கெடுத்தாலும் அப்படி இல்லை சார் என அசடு வழிய பேசிவிட்டு மைனா உடன் சேர்ந்து கொண்டு அந்த விஷயத்தையே செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க என தனலட்சுமி மண்டைக்கு உரைக்கும் படி சொல்லியதும் ஓ அப்படியா என யோசிக்கும் மணிகண்டன் இந்த வாரம் டேஞ்சர் ஜோனில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி விட்டார்.

கடைசி நேரத்தில் எவிக்‌ஷன் கார்டு உடன் கமல் மணிகண்டன் என சொல்லி கொடுத்த ட்விஸ்ட் இருக்கே அது வேறலெவல்.

அப்போ ஹீரோயின்.. இப்போ என்ன ரோல்? 31 வருடத்திற்கு பிறகு சல்மான் கான் படத்தில் நடிக்கும் ரேவதி!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Manikandan saved last after Aishwarya Rajesh asks to vote for her brother but many of her fans not casting votes to Manikandan this week.