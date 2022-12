Bigg Boss Tamil 6 Eviction: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் மணிகண்டன்.. அப்போ மைனா?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் திடீரென ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் வைக்க காரணமே ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் உள்ளே வரத்தான் என நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வந்ததை போலவே இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து மணிகண்டன் தான் வெளியேறுகிறார் என பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் சகோதரரான மணிகண்டன் பிக் பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளராக இந்த சீசனில் கலந்து கொண்டார்.

அசீமுக்கு ஆதரவாகவும் விக்ரமனுக்கு எதிராகவும் விளையாடுவதையே தனது கேமாக மாற்றிக் கொண்ட நிலையில், சொந்த கேமை ஆட தவறிவிட்டார் மணிகண்டன்.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Manikandan will Evict from Bigg Boss house this week confirmations out after Private poll results out on social media. Aishwarya Rajesh also entered the house this week at Freeze task to meet Manikandan.