எல்லாரும் முதுகில் குத்திட்டாங்க.. பொன்னியின் செல்வன் நந்தினியான மைனா.. அதை தூக்கி எறிஞ்சிட்டாரே!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் ராஜாங்கமும் அருங்காட்சியகமும் டாஸ்க் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மைனாவுக்கு கடைசி சேவகி வேஷத்திற்கு கூட யாருமே ஆதரவு தராத நிலையில், அவர் கோபத்தில் பொங்கியுள்ள வீடியோ தற்போது டிரெண்டாகி வருகிறது.

ராணி, இளவரசி மற்றும் கடைசியாக காது கேட்காத வேலைக்காரி வரை பல இடங்களுக்கு அவர் போட்டியிட்டும் மைனாவுக்கு யாருமே ஓட்டுப் போடவில்லை.

அதனால், டென்ஷனான மைனா எல்லாரும் தன்னை முதுகில் குத்திட்டாங்கன்னு புலம்பும் புதிய ப்ரோமோ வெளியாகி உள்ளது.

Bigg Boss Tamil 6: இனிமே நாங்க மிக்சர் இல்லை.. அசீமை அலேக்கா தூக்கிய பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Myna Nandhini upsets over housemates backstabbing her for not selecting in any one of the important role in this week Rajangam and Arungatchiyagam task. Bigg Boss Tamil 6: Myna Nandhini upsets over housemates backstabbing her for not selecting in any one of the important role in this week Rajangam and Arungatchiyagam task.