Bigg Boss Tamil 6 Eviction: இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இவங்க தான் வெளியே போவாங்களாம்!

சென்னை: விஜய் டிவி மற்றும் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி 6வது சீசன் 10 வாரங்களை கடந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த பத்து வாரங்களில் நாமினேட் ஆகாமல் எஸ்கேப் ஆகி வந்த ஷிவின் இந்த வாரம் நாமினேட் ஆகி உள்ளார்.

வழக்கம் போல விக்ரமன், அசீம், தனலட்சுமி, ரச்சிதா உள்ளிட்ட போட்டியாளர்களும் நாமினேட் ஆகி உள்ளனர். இந்நிலையில், இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து யார் வெளியேறுவார் என்கிற கருத்துக் கணிப்பை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Myna Nandhini will evict this week as per private polls predictions. Dhanalakshmi, Shivin and Kathir also gets less number of votes and struggled in danger zone this week.