சிங்கம்னா விக்ரமன் தான்.. வெளியேறிய நிவாஷினி கொடுத்த முதல் பேட்டி.. அசல் கோலாரை சந்தித்தாரா?

சென்னை: நிவாஷினி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியேறிய நிலையில், டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் அளித்த முதல் பேட்டி பிக் பாஸ் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

சிங்கப்பூரில் இருந்து அழகு பதுமையாக பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வந்த நிவாஷினி அதிக நேரத்தை ஆரம்பத்தில் அசல் கோலார் உடன் களித்தார்.

அசல் வெளியேறியதும் கதறி அழுத நிவாஷினி அளித்துள்ள முதல் பேட்டியில் பிக் பாஸ் வீட்டில் உள்ளவர்களின் குணங்களை பட்டியலிட்டு பேசி உள்ளார்.

42 நாட்களுக்கு நிவாஷினி வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா? ஷாக்கான ரசிகர்கள் !

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Nivashini first interview after eviction trending in social media. She talks lot about Bigg Boss housemates and she praised Vikraman and Shivin's game in that house.