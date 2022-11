Bigg Boss Tamil 6 Eviction: தப்பித்த குயின்ஸி.. அப்போ இந்த வாரம் வெளியேறப்போறது இவங்க தானா?

சென்னை: இளவரசியாக தன்னை தேர்ந்தெடுக்க விடாமல் விக்ரமனை தனலட்சுமி தடுத்து விட்டார் என்கிற நியாயமான கோரிக்கையை எழுப்பி பேசிய நிலையில், குயின்ஸிக்கு கடகடவென பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் ஓட்டுப் போட்டு அந்த குஷி இடுப்பை இன்னும் கொஞ்சம் நாள் வைத்திருக்கலாம் என நினைத்து விட்டனர்.

ராபர்ட் மாஸ்டர் பாகுபலியாக மாறி ரச்சிதாவிடம் வேறலெவல் ரொமான்ஸ் செய்து வரும் நிலையில், அவரும் சேஃப் ஜோனில் தான் உள்ளார்.

இந்நிலையில், கடைசியில் டேஞ்சர் ஜோனுக்கு சென்ற அந்த போட்டியாளர் யார்? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்ப்போம் வாருங்கள்..

“நான் திருடவே இல்லை… தெரியாம பண்ணிட்டேன்”: பிக் பாஸிடம் கதறிய தனலட்சுமி… பதறிய ரசிகர்கள்

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Nivashini will evict this week as per private polls. Queency got more votes and she is in safe place this week. Ayesha and Nivashini is in the danger zone with low amount of votes.