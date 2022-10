இந்த வாரமும் எஸ்கேப்பா? அசீமுக்கு ரெட் கார்டு இல்லையாம்.. கண்டிக்கிற மாதிரி கண்டிச்சி விட்டாரா கமல்?

சென்னை: தனலட்சுமியை தப்பா பிடித்து தள்ளி விட்டது. திருநங்கை போட்டியாளரான ஷிவினை அசிங்கமாக கிண்டல் செய்தது என ஏகப்பட்ட பிளாக் மார்க்குகளை வாங்கி உள்ள அசீமுக்கு கடைசியாக சிறைத் தண்டனை கொடுக்கும் போதே பாவ மன்னிப்பு வழங்கப்படும் என நினைத்த நிலையில், கமல்ஹாசனும் அதே மன்னிப்பை வழங்கி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோடுகளுக்கான சூட்டிங் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், அசீம் தப்பித்து விட்டார் என்றே கூறப்படுகிறது.

பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் பலரும் அசீமுக்கு இந்த வாரம் கமல் ரெட் கார்டு கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பிம்பிலிக்கா பிலாப்பி என பிக் பாஸ் டீம் கையை விரித்து விட்டதாக கூறுகின்றனர்.

மனம் உடைஞ்சு வெளியே அழுவது.. அப்படியே வெளியே அனுப்பிவிட போகிறார்கள்?.. தனலட்சுமியை கண்டித்த கமல்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: No Red Card for Azeem, but Kamal Haasan roasts him for his this week worst activities in the Bigg Boss house. Azeem also saved this week after several allegations shocks fans.