கதிரை காதலிக்கிறாரா குயின்ஸி.. பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில் அவரே சொன்ன சீக்ரெட்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து கடந்த வாரம் வெளியேறிய குயின்ஸி தனக்கும் விஜே கதிரவனுக்கும் இடையேயான உறவு குறித்து வெளிப்படையாக பேசியுள்ள பேட்டி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 போட்டியாளரான குயின்ஸி உண்மையாகவே அந்த வீட்டில் ஒரு குயினாகவே வாழ்ந்து வந்தார் என ரசிகர்களால் அதிகம் விமர்சிக்கப்பட்டார்.

படுத்துத் தூங்குவதை தவிர வேற எதுவும் செய்யாமல் 50 நாட்களுக்கு மேல் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து கரும்பு தின்னக் கூலியும் வாங்கிக் கொண்டு சென்றார் என ட்ரோல் செய்யப்பட்டார்.

காசு, பணம், துட்டு, மணி என ஆட்டம் போடும் ஏடிகே... ப்ரோமோ கண்டென்ட் இல்லாம தவிக்கும் பிக் பாஸ்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Queency opens up about her relationship with Kathir after getting evict from the Bigg Boss house. She told, it's just a prank and she wanted to disturb Shivin with the love drama.