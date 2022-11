Bigg Boss Tamil 6: எனக்கு அது மேட்டரே இல்லை.. விக்ரமனிடம் கோபப்பட்ட குயின்ஸி.. செம டார்கெட்!

சென்னை: இந்த வாரம் அசீமை தனலட்சுமி என்ன தான் சண்டைக்கு வான்னு சீண்டினாலும் மனுஷன் இந்த ஒரு வாரமாவ்து சைலன்ட்டா இருந்து நல்ல பேர் வாங்கணும்னு அமைதியா இருக்காரு என ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

அதே நேரம் இண்றைய புரமோக்களில் எல்லாமே விக்ரமன் தான் ஒட்டுமொத்தமாக வந்து செல்வது அவர் தான் அடுத்த டார்கெட்டா எனக் கேட்கத் தூண்டுகிறது.

இந்நிலையில், குயின்ஸி கூட விக்ரமனை சும்மா வெளுத்து வாங்கும் புரமோ தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

பிக்பாஸ் வீடு..அமைதியாக இருக்கவும் தனலட்சுமி..ஆணவம் வேண்டாம், நல்லதில்ல..ஆரம்பிக்கும் நெட்டிசன்கள்

