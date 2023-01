Bigg Boss Tamil 6 Eviction: ஷிவின் எல்லாம் இல்லைங்க.. இந்த போட்டியாளர் தான் இந்த வாரம் எவிக்டாம்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் அமுதவாணன் வெளியேறுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், முதல் ஆளாக டிக்கெட் டு ஃபினாலேவை வென்று இறுதி வாரத்துக்கே சென்று விட்டார் அமுதவாணன்.

அதிரடி ட்விஸ்ட்டாக ஷிவினை வெளியே அனுப்பிட்டாங்க என வதந்திகள் பரவிய நிலையில், இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு இந்த பெண் போட்டியாளர் தான் எவிக்ட்டாகி உள்ளார் என நெருங்கிய வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.

மேலும், அதிக ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ள ஷிவின் சேவ் ஆகி விட்டார் என்கிற தகவல்களும் வெளியாகி உள்ளன.

இன்னொரு வாட்டி அதை பண்ணீங்கனா.. வெளியே அனுப்பிடுவேன்.. ஏடிகேவுக்கு பிக் பாஸ் அதிரடி வார்னிங்!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Rachita evicted from Bigg Boss show details out now and trending in social media. In Private Poll results Amudhavanan got least votes but he saved with Ticket to Finale ticket this week.