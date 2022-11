Bigg Boss Tamil 6 Eviction: இந்த வாரம் இந்த 2 பேரில் வெளியேற போறது கன்ஃபார்மா இவர் தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் கொஞ்சம் கூட பரபரப்புக்கு குறைவே இல்லாமல் போரடிக்காமல் சென்று கொண்டிருக்கிறது.

அதற்கு காரணம் தேவையில்லாத ஆணிகளை அதிரடியாக பிக் பாஸ் டீம் புடுங்கி வெளியே அனுப்பி வருவது தான்.

இந்நிலையில், இந்த வாரம் டேஞ்சர் ஜோனில் 2 பேர்களின் உயிர் ஊசல் ஆடிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், கன்ஃபார்மா இவர் தான் கிளம்புவார் என கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.

அசீம் டிஸ்சார்ஜ்... மணிகண்டன் அட்மிட்… பிக் பாஸ் ரசிகர்களிடம் சிக்கிய அடுத்த அமிதாப் மாமா!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Ram Ramasamy and Vj Maheshwari will be in danger zone this week from Bigg Boss house due to the lack of votes they received in private polling. Vj Maheshwari will expects to eliminate from this week.